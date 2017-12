Dan Petrescu loveste in arbitraj dupa 1-2 la Craiova, dar e increzator: "Uitati-va la clasament". Ce obiectiv are si cum ii lauda pe olteni

CSU Craiova 2-1 CFR Cluj | Clujenii lui Dan Petrescu raman la 49 de puncte, in timp ce Craiova acumuleaza 43. Cu un meci mai putin, stelistii sunt la cota 44. Ei vor juca maine cu Viitorul

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

"La primul gol nu a fost corner, iar apoi am avut un penalty la Gustavo. Insa trebuie sa ii felicitam, au un public extraordinar, un stadion superb.

Insa noi suntem unde suntem, uitati-va la clasament.

Sigur, nu ne doream sa pierdem. Am primit gol chiar inaintea pauzei. Daca intram cu 0-0 la vestiare, era altfel repriza secunda, trebuiau sa atace si ei. Asa, au stat 15 minute pe jos si au stat la contraatac.

Nu e o infrangere apasatoare.

Obiectivul meu nu este sa iau campionatul. Daca vom reusi, foarte bine! Obiectivul meu este sa mergem in cupele europene.



Toate echipele se vor intari, nu va fi usor! Cam asa vor fi toate meciurile din Play Off, cu ambitie si daruire.



Marele avantaj al Craiovei este ca are acest public fantastic", a spus Dan Petrescu.