"Da' ce, vine vreun TSUNAMI?!" Ce spune Dica inaintea celor 4 meciuri care pot decide sezonul

Dica e sigur ca Steaua poate iesi cu bine din seria de 4 meciuri dificile din Europa League si Liga 1.

Dica recunoaste ca a fost nemultumit de meciul de la Medias, dar spera la o cu totul alta atitudine din partea jucatorilor sai la jocurile cu Dinamo, CFR si Lazio.

"Nu mi-e teama de nimeni. Stiu ce putem. Intalnim echipe bune, CFR, Lazio si Dinamo, in urmatoarele saptamani. Putem scoate rezultate bune cu oricine. Suntem pregatiti. De ce sa nu fim? Vine vreun tsunami? Am fost dezamagit de jocul de la Medias. Nu am jucat ce am pregatit. Lucrul important e ca am luat 3 puncte.

Concentrarea si atitudinea trebuie schimbate. Am mare incredere in baieti ca o sa reuseasca acest lucru. Am fost si eu in situatia de a fi criticat de patron, asa cum sunt Nedelcu sau Coman. Asteptam mereu urmatorul meci ca sa arat ce pot. Cand au venit la Steaua, jucatorii stiau unde ajung, toti stiau ca pot fi criticati daca nu merge echipa", a spus Dica la Digisport.