Contra vrea sa ia titlul si apoi sa PLECE de la Dinamo: "Imi e din ce in ce mai greu!" 

Cosmin Contra ii anunta pe dinamovisti ca e gata sa lupte pentru titlu, dar nu stie daca va mai ramane si din vara in Stefan cel Mare.

Contra a reusit sa califice Dinamo in playoff si in finala Cupei Ligii, iar acum viseaza la titlu. Chiar daca Dinamo pleaca de la 5 puncte fata de Viitorul, noul antrenor din Stefan cel Mare crede ca o asemenea performanta este posibila. Contra le da si o veste proasta dinamovistilor. Se gandeste sa renunte la echipa din vara, cand i se incheie contractul.

"Cand am semnat pe 4 luni, a ramas sa discutam cand treburile vor fi bine. Acum nu ma gandesc la hartii, ci sa castig luni seara. Vom vedea unde vom fi peste 3 luni, nu e o problema urgenta. Trebuie ca acest spirit regasit al "cainilor rosii" autentici, sa nu-l pierdem, sa dorim mai mult, cred ca s-a vazut o atitudine pozitiva si vreau si mai mult.

Imi este din ce in ce mai greu fara familia mea. Fata si baiatul sunt adolescenti, au 13, respectiv 15 ani, nu mi-e usor. Cand erau mai mici era mai simplu. Acum e dificil sa fiu departe de familie. Va fi greu sa discut cu Dinamo pentru anul viitor, pentru ca familia e cel mai de pret lucru din viata mea. Am mai facut sacrificii fiind plecat 8 luni in China fara sa-i vad deloc. Am venit intr-o situatie grea la Dinamo, sa ajut 4 luni, apoi vom vedea", a spus Contra in Gazeta Sporturilor.

"Noi ne gandim in subconstientul nostru la titlu. Impreuna putem castiga titlul. Nu o sa lasam bratele jos, nu ne predam, vom lupta. Cine ma cunoaste stie ca sunt ambitios si o sa vreau sa castigam fiecare partida in parte. Va fi foarte greu, fiindca ne luptam cu cele mai bune formatii din campionat, iar noi trebuie sa fim mult mai bine pregatiti si mai ambitiosi", a mai spus Contra.