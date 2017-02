Contra, speriat desi a batut la debut: "Nu sunt convins ca jucam in play-off, mai ales dupa ce am vazut azi"

Dinamo 1-0 Botosani, in debutul lui Contra la Dinamo.

Contra a castigat cu 1-0 meciul cu Botosani, o partida in care moldovenii au ratat de 4 ori singuri cu portarul! Dinamo a contat doar dupa pauza, cand a ratat doua ocazii mari iar apoi a inscris prin Hanca.

Antrenorul lui Dinamo a declarat dupa meci ca nu a avut timp sa schimbe prea multe, avertizand ca etapa viitoare Craiova nu il va ierta daca echipa sa va face iar aceleasi greseli in defensiva.

Mai mult, Contra spune ca nu e sigur de play-off, dupa ce a vazut in aceasta seara:

"Nu mai am voce dupa acest meci, foarte greu, nu ma asteptam sa fie chiar asa. Botosaniul, o echipa foarte bine asezata in teren. Sunt doar de 3 zile aici, am incercat sa aduc un suflu nou, nu puteam sa fac prea multe.

Leo a pregatit bine meciul, stia ca vom avea probleme la inceput de joc. La pauza am facut ce fac eu de obicei, i-am linistit si am schimbat sistemul in 4-3-3, le-am zis sa iasa motivati ca nu aveam nimic de pierdut.

Nu sunt convins ca jucam in play-off, mai ales dupa ce am vazut azi, dar poate victoria asta schimba moralul jucatorilor. Avem o noua finala, sambata, cu Craiova. Daca facem aceleasi greseli in aparare, Craiova nu ne va ierta.

Dupa meci intru cat mai repede in cabina, trebuia sa ma linistesc dupa tensiunea meciului, vreau sa le dedic victoria fanilor si familiei mele si lui Andone, e si victoria lui. O sa dedicam victoriile suporterilor, lui nea Ando si familiei mele.", a spus Contra dupa meci.