Clujenii rad si ei de stelisti si vor sa le faca figura in campionat: "Cu Dan Penalty antrenor, o sa primim cate doua penaltyuri pe meci!"

Muresan de la Cluj ii enerveaza pe stelisti. "Cu Dan Penalty antrenor, o sa primim cate doua 11 metri la fiecare meci ca sa fim siguri ca iesim campioni", spune el.

Becali l-a poreclit Dan Penalty pe Petrescu. In Play Off, stelistii vor arbitri straini.



"E o discutie pur teoretica, practic se va intampla cum am zis noi, vor arbitra romani", spune Iuliu Muresan.

Presedintele CFR-ului spune ca nu il deranjeaza faptul ca stelistii l-au poreclit "Penalty" pe Dan Petrescu.

"Nu ne deranjeaza. Eu as vrea sa fie Dan Penalty la patrat. M-as bucura ca la fiecare meci sa primim cate doua penalty-uri si le si marcam", mai spune el.

Sefilor de la CFR nu le convine ca s-a amanat prima etapa din Play Off.

"Bine nu e. Din punctul de vedere al jucatorilor, al echipei... pentru ca te poate scoate din ritm. Noi preferam sa jucam si la Cluj se putea juca", mai spune Muresan.