Cine vinde marca Stelei, castigata in instanta! CSA a cedat afacerea catre un fost colaborator al lui Gigi Becali

Noul magazin oficial al Stelei vinde si tricouri facute de sponsorul tehnic FCSB.

Pe paginile de Facebook ale suporterilor stelisti care sustin echipa din Liga a 4-a, fanii se indeamna sa cumpere produse cu insemnele clubului, pentru a sustine financiar echipa. Sunt unii care se intreaba daca banii din vanzarea tricourilor ajung totusi unde trebuie.

Cine vinde marca Stelei, castigata in instanta?

CSA Steaua a cedat dreptul de a folosi stema castigata in instanta unei societati care are experienta in acest domeniu. Este vorba de SC Rod 94 Serv Com SRL, administrata de Adrian Gheorghiu, omul care s-a ocupat in trecut de merchandising si la clubul lui Gigi Becali.

Ajung banii la club?

Contactati de sport.ro, reprezentantii clubului CSA Steaua spun ca exista un parteneriat cu SC Rod 94 Serv Com SRL, si ca "la club se intoarce o parte din profitul obtinut de pe urma vanzarii produselor cu insemnele clubului".



Clubul Sportiv al Armatei Steaua nu are un magazin oficial in care sa isi vanda produsele.

Tricouri cu sponsorul tehnic FCSB, pret: 500 de lei!

Pe site-ul magazinsteaua.ro se gasesc si produse din perioada in care firma se ocupa de vanzarea tricourilor Stelei-FCSB, inainte de izbucnirea scandalului in instanta.

Astfel, un tricou Nike, sponsorul tehnic FCSB, cu stema Stelei, se poate cumpara cu 500 de lei.

Exista si tricourile sponsorului tehnic actual, Joma, care poate fi achizitionat cu 145 de lei.