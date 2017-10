Cifrele care il fac pe Gnohere atacantul momentului in Liga I! Bizonul, fotbalistul cu cea mai buna medie goluri/minute jucate

Bizonul Gnohere inscrie la foc automat in tricoul Stelei, dar are cumva ghinionul de a fi in aceeasi echipa cu favoritul patronului si al fanilor. Prin comparatie, Denis Alibec nu a marcat inca in acest sezon.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Gnohere a profitat la maximum de sansa primita in urma excluderii lui Denis Alibec pe motive de indisciplina. Atacantul francez a urcat pe prima pozitie a clasamentului golgheterilor din Liga I, dar a fost decisiv pentru Steaua si in Europa.

Cu 9 goluri bifate pana acum in Liga I si alte 2 in Europa League, cel poreclit "Bizonul" este omul numarul 1 de gol al echipei lui Dica.

Gnohere si-a insusit prima pozitie a clasamentului atacantilor Ligii I, iar cifrele sunt un argument in plus in favoarea declararii sale drept "atacantul momentului in Liga I".

Harlem Gnohere este fotbalistul cu cea mai buna medie intre minutele jucate si golurile marcate. Din top 10 marcatori din Liga I, acesta are cele mai multe goluri si cele mai putine minute!

Gnohere a dat 9 goluri in 835 de minute, fiind de 9 ori titular si intrand de alte 5 ori din postura de rezerva.

Prin comparatie, Paul Batin a marcat de 8 ori in 876 de minute, iar George Tucudean are acelasi numar de reusite in 1216 minute!

Alex Baluta, capitanul Craiovei, a punctat de 7 ori in 982 de minute, iar Laurentiu Bus, mijlocasul Botosaniului, a inscris 7 goluri in 1161 de minute.

Media lui Gnohere: 1 gol la 92.7 minute.