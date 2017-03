CFR, OUT din Europa! Breaking News: Tribunalul a RESPINS iesirea din insolventa. Prima reactie a lui Muresan

Presedintele lui CFR Cluj, Iuliu Muresan, confirma ca instanta a respins azi cererea de iesire din insolventa a CFR-ului!

Tribunalul a stabilit un nou termen in luna mai. Daca data se pastreaza, CFR pierde orice sansa de a mai juca in cupele europene la anul! Muresan sustine ca fosta campioana va incerca sa obtina acceptul Tribunalului pentru mutarea termenului.

'Tribunalul ne-a respins cererea de iesire din insolventa si ne-a dat un nou termen in mai. Nu intelegem de ce s-a luat aceasta hotarare, cat timp noi am platit toti banii de la masa credala. O sa cerem sa nu se dea un termen mai devreme. In cazul in care nu ni se va aproba, cade varianta de a juca in cupele europene inca din sezonul viitor. Noi credem ca ni se va aproba, speranta moare ultima!", a spus Muresan pentru Digisport.