Cele doua faze grele ale derbyului! Mailat l-a lovit cu cotul in fata pe Benzar, Djokovic a atins mingea cu mana la golul lui Vinicius: FOTO

Marcel Barsan a avut doua faze grele in prima repriza a derbyului Steaua - CFR.

Prima repriza a derbyului Steaua - CFR a avut parte de doua faze controversate. La prima, in minutul 19, Sebastian Mailat l-a lovit cu mana in figura pe Romario Benzar. Arbitrul i-a aratat galben mijlocasului echipei lui Dan Petrescu.

La cea de-a doua faza, decisiva pentru deschiderea scorului, Damian Djokovic a atins mingea cu mana. Djokovic s-a duelat cu Andrei Vlad pentru balon, iar mingea l-a lovit in cap, apoi in mana. Balonul a ajuns ulterior la Tucudean, care a trimis in bara, si Vinicius, care a impins-o in plasa.