Cea mai mare surpriza din primul amical! El poate fi noua BOMBA de la Steaua

Steaua a ratat transferul lui Nedelcu de la Viitorul, dar are solutii pentru a respecta regula Under 21.

Nicolae Dica pare sa fi rezolvat una dintre principalele griji pentru sezonul viitor. Desi Nedelcu nu a mai ajuns la Steaua, Dica are alte variante pentru respectarea regulii Under 21.

Dennis Man a fost titular in partida castigata cu 7-0 de Steaua in fata celor de la Regio Team Arnhem, insa un alt pusti a impresionat, fiind unul dintre cei mai buni jucatori de pe teren.

Vlad Mihalcea va implini 19 ani in luna octombrie si are sanse sa prinda multe partide in sezonul viitor - tanarul jucator a reusit in primul amical al Stelei sa inscrie un gol, aratand si o buna dispozitie de joc. A driblat adversarii in multe randuri si a dat pase spectaculoase pentru coechipieri.