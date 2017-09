Caz IREAL in Romania! Presedintele unei echipe ii duce pe jucatorii blatisti la politie! Ce s-a intamplat

Ultima infrangere dura suferita de echipa lor i-a facut pe conducatori sa ia masuri radicale!

Sefii lui Urban Titu isi acuza jucatorii de blat! Anunta dezvaluiri incredibile si ii ameninta pe fotbalisti cu politia dupa ce au pierdut cu 8-0 in fata satelitului Chiajnei!

"Am vazut cu ochii mei cum jucatorii nostri nu si-au aparat corect sansele la Chiajna. Am fost instiintati ca acelasi lucru s-a intamplat si cu Astra 2 si cu Tunari. Jucatorii si-au batut joc de noi. Marti o sa facem o conferinta de presa in care o sa spunem exact ce s-a intamplat. Este posibil ca unii dintre jucatori sa ajunga pe mana politiei pentru ce au facut in acest meci", a explicat un sef de la Titu pentru DBonline.

Titu a pierdut toate meciurile jucate in acest sezon din liga a 3-a. In 5 partide, are golaveraj 2-18!



"Multi dintre jucatori vor fi dati afara, vom fi nevoiti sa mergem pe mana juniorilor. Nu se poate sa ne facem de ras dupa ce am achitat o parte din salarii. Nu mai vreau un astfel de fotbal la Titu. O sa dam publicitatii in curand detalii incredibile din vestiar, cu marturii ale juniorilor care nu au fost implicati in lucruri necurate", a completat oficialul.