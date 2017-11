Caz INCREDIBIL in Romania! Ar putea fi interzise sumele de transfer in TOATA Europa dupa un caz din Liga 1!

Dosarul in care Florian Walter a fost trimis in judecata de DIICOT Cluj pentru transferul cu titlu gratuit a 11 fotbalisti de la “U” Cluj la Petrolul Ploiesti in 2012 poate duce la schimbari majore in fotbal.

Motivul? Unul dintre avocati cere sesizarea Curtii Europene de Justitie cu privire la legalitatea sumelor de transfer ce ar putea fi cerute pentru fotbalistii aflati sub contract. Concret, in speta actuala, avocatul sustine ca sumele de transfer solicitate de cluburi afecteaza atat dreptul la libera circulatie al fotbalistilor, cat si dreptul concurentei.

Asadar, sistemul actual, in care jucatorii pot fi impiedicati sa se transfere la un alt club, ar putea fi interzis in Europa, iar patronii, in lipsa unei clauze de reziliere, nu ar mai putea solicita sume de transfer dupa bunul plac. In acest caz, daca solicitarea va fi aprobata, sistemul de transferuri actual ar urma sa fie total dat peste cap, transferuri precum cel al lui Neymar la PSG – realizat prin achitarea clauzei de reziliere de 222 de milioane de euro – urmand sa fie la ordinea zilei. Practic, transferurile vor avea doar doua moduri de a se realiza: fie prin achitarea clauzei, fie prin eliberarea de contract a jucatorului.

Exista antecedente. Cazul Bosman a dat nastere la regula jucatorilor liberi de contract. Daca Tribunalul Cluj va admite cererea de sesizare a Curtii Europene de Justitie, cauza are foarte mari sanse de castiga.



In urma acestui caz s-a stabilit regula ca dupa expirarea contractului, fotbalistul este liber sa semneze cu orice alt club de fotbal. Tot pe acest subiect, in luna septembrie 2015, FIFPro (Federatia Internationala a Asociatiilor Fotbalistilor Profesionisti) a formulat o plangere la Comisia Europeana, impotriva FIFA, in care s-a precizat ca sistemul pietei transferurilor guvernat de regulile forului international este anti-concurential, nejustificat si ilegal.