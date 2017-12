Budescu arunca "bomba": "Probabil ca Alibec se gandeste si la transfer". Ce spune despre cel mai bun prieten al sau de la Steaua

Steaua 4-0 Juventus Bucuresti | Ros-albastrii s-au impus la scor, desi au facut o prima repriza slaba. Tanase, de doua ori, Gnohere si Budescu au marcat. Alibec a jucat doar 45 de minute, fara realizari.

Constantin Budescu a vorbit la finalul partidei si despre coechipierul Denis Alibec. Acesta a spus ca spera ca Alibec sa isi revina si sa marcheze din nou, dar a facut si o declaratie interesanta: "Probabil ca se gandeste si la transfer", a spus el.

"Imi pare rau pentru Denis, trebuie sa-l ajutam cu totii sa-si revina. Am incercat sa-l ajut cat am putut, speram ca in meciul urmator sa marcheze. Are nevoie de jocuri si trebuie sa joace cat mai mult pentru a-si reveni.

Probabil si el se gandeste la un transfer acum, pentru ca e o situatie delicata. Probabil asteapta finalul de an", a spus Constantin Budescu.