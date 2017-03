Botosani n-are antrenor, dar NU RENUNTA la Grozavu: "N-avem nicio varianta, il vrem pe Leo inapoi"

Leo Grozavu a renuntat la postul sau dupa scandalul 'Golofca', dar sefii Botosaniului nu i-au luat in serios demisia.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra! Europa League: Roma - Lyon este joi la Sport.ro, de la 22:00

Patronul Iftime anunta ca FC Botosani vrea sa-l pastreze pe Grozavu. Moldovenii nu au discutat cu nimeni pentru a-l inlocui.

"E interesant campionatul asta, urmaresc foarte atent ce se intampla in play-off. La noi lucrurile merg prost, bineinteles. Am inceput prost cu incidentul cu Leo, am pierdut si cu Timisoara, acum imi ling ranile. Am stabilit o intalnire cu Leo si cu ceilalti din club pentru o discutie in legatura cu ce trebuie sa facem sa ne normalizam. E greu sa pui pe oricine in locul lui Grozavu, el are personalitate si isi amprenteaza foarte bine locul. Sper sa il conving sa ramana, nu am nevoie de un antrenor nou acum.

Eu trebuie sa merg mai departe cu echipa asta cu care am inceput acum ceva vreme. Imi convin situatiile cand sunt cazut la pamant, am stiut mereu sa motivez oamenii cu care lucrez. Nu am o varianta de rezerva pentru ca am promis ca nu o caut. Daca Leo va spune ca lucrurile au ajuns intr-o fundatura, atunci va trebui sa caut. Noi am vorbit intre noi despre o solutie, dar nu ne-am angajat intr-o discutie cu un alt antrenor", a spus Iftime la SPT FM.