"Boroi, vrem si noi!" CS Rapid vrea echipa de fotbal dupa modelul CSA Steaua: "Am vrut sa urmam pasii facuti de Armata!"

Presedintele Clubului Sportiv Rapid, Valentin Caciureac, a dezvaluit faptul ca discutat cu George Boroi, fostul presedinte CSA Steaua, posibilitatea infiintarii unei echipe de fotbal.

George Boroi, fostul comandant al CSA Steaua, in perioada caruia a fost castigat procesul contra clubului lui Gigi Becali, a fost o sursa de insipiratie si pentru CS Rapid, a dezvaluit astazi presedintele clubului, Valentina Caciureac.

“In acest moment nu exista un proiect de infiintare a unei echipe de fotbal. Pentru noi nu exista un astfel de proiect. Sunt probleme, in primul rand o echipa infiintata nu ar putea evolua in Liga I si nu poti sa iei o echipa sa o duci pana in Liga I si apoi sa o dai la uun privat. Pana la urma noi facem sport pe bani pubici, suntem o institutie publica si nu putem face asta."



"Am vorbit cu Boroi cand era presedinte la CSA Steaua, i-am cerut detalii, dar nu erau in asa masura incat sa ne faca sa parcurgem pasii facuti de ei. Nu este exclusa total ideea, vom mai discuta, vom merge la minister. Au mai fost discutii pe tema asta, dar nu s-a concretizat nimic. Vom relua discutia la nivelul ministerului”, a declarat Caciureac.

Dupa intrarea in faliment a societatii care administra clubul FC Rapid, doua echipe care se doresc a fi continuatoare ale gruparii giulestene, AFC Rapid si Miscarea CFR, au fost inscrise in Liga a V-a, ambele promovand in esalonul superior la finalul acestui sezon.

News.ro