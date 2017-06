Bokila a venit pentru titlu in Romania: "Mi-a lipsit fotbalul, Petrescu mi-a zis ca vrea campionatul". Mesajul pentru Contra

Congolezul Bokila a sosit aseara in Romania si urmeaza sa se alature lotului CFR-ului. Acesta a ales Clujul in detrimentul lui Dinamo, desi a negociat o buna perioada cu formatia alb-rosie.

"De ce am ales CFR? Este o intrebare dificila, nu stiu, am vrut altceva. Stiu CFR-ul din perioada in care am jucat la Petrolul, era o echipa buna atunci. Apoi, am vorbit cu antrenorul si el mi-a dat o impresie foarte buna.

Nu am vorbit cu Hoban, dar mi-a zis Petrescu ca vine si el. Il stiu pe Ovidiu din perioada Petrolul.

Imi pare rau pentru Contra, am vrut sa merg la Dinamo, dar CFR mi-a oferit ceva mai mult. Jucam fotbal, jucam pentru ceva, nu jucam pentru nimic...

Mi-a lipsit Romania, mi-a lipsit fotbalul, vreau sa joc constant.

Vreau sa castig totul cu CFR. Stiu ca va fi dificil, insa am incredere. Antrenorul are si el, colegii la fel.

Problemele financiare nu sunt atat de importante acum, ma intereseaza sa joc fotbal, sper ca nivelul e acelasi. Nu am vorbit cu Steaua.

Am fost dezamagit sa aflu ce s-a intamplat cu Petrolul.

Am fost surprins si ca Viitorul a castigat titlul, dar mi-am schimbat parerea dupa ce am vazut ce antrenor si ce echipa au. Au o formatie tanara, motivata", a spus Jeremy Bokila la sosirea in Romania.