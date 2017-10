Bizonul si bizoneii :) Super moment la revenirea stelistilor in tara, dupa victoria din Israel. Ce a facut Gnohere

Stelistii au revenit in tara dupa victoria din Israel. FCSB s-a impus cu 2-1 in fata lui Hapoel Be'er Sheva si are maximum de puncte in grupa H a UEFA Europa League.

Bate Cupa! Marti 20:30 Sepsi - Craiova, Miercuri 20:30 Sanatatea - Steaua Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Stelistii s-au intors in cursul zilei de astazi in tara, dupa deplasarea pe care au avut-o in etapa a treia a grupelor UEL in Israel. Acestia vor juca peste doar doua zile la Timisoara, cu ACS Poli.

Eroul stelistilor, Gnohere, a fost in centrul atentiei. Ori, mai degraba, cei doi "bizonei" ai sai au fost!

Cei doi copii ai lui Eddy Gnohere si-au asteptat cu nerabdare tatal, sarind pe el imediat ce usile zonei de asteptare a aeroportului Henri Coanda s-au deschis.