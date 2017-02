Becali sustine cauza dinamovistilor, dupa descinderile in Dosarul Insolventei: "Nu sunt in pericol"

Cu politia pe cap in scandalul insolventei, Dinamo primeste un ajutor nesperat de la marea rivala Steaua! Becali sustine cauza dinamovistilor si le da o veste buna: nu vor fi interzisi in Europa.

Dinamo e banuita ca ar fi ascuns 4,5 milioane de euro in procesul insolventei. Dinamovistii sunt, insa, linistiti si anunta ca vor coopera cu cei care au deschis ancheta.

"Va dura doi, trei, patru ani procesul. Pana atunci, Dinamo nu are cum sa aiba probleme. Oricum, nu are legatura cu falimentul. Nu este niciun pericol pentru participarea in Europa", spune Becali.

De 5 ani nu a mai jucat Dinamo in cupele europene.

"Sunt convins ca nu vor fi probleme si lucrurile se vor regla", este sigur si Florin Prunea.

Cu Rivaldinho, Bawab si Bumba, Dinamo e aproape de primul trofeu. "Cainii" au invins Steaua cu 4-1 in meciul tur al semifinalelor Cupei Ligii.

"Vom incerca sa castigam cu 3-0", spune Reghecampf, antrenorul rivalei.