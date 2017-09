Becali pregateste o noua lovitura! Cu 500.000 de euro vrea sa ia un nou jucator de la Dinamo

Lugano - Steaua, joi la ProTV de la 20:00

Becali vrea sa repete umilinta administrata dinamovistilor anul trecut, cand l-a transferat pe cel mai bun atacant al rivalilor. Patronul Stelei a reusit sa il cumpere cu doar 250.000 de euro, Gnohere intrand in ultimele 6 luni si amenintand ca semneaza gratis cu Steaua 6 luni mai tarziu.

Becali vrea sa faca acelasi lucru cu Nemec. Acesta e nemultumit ca Dinamo nu i-a dat drumul in vara, cand a avut oferte de afara, trecand in ultimele saptamani printr-o perioada foarte slaba.

Fanatik anunta ca Becali va face o oferta de 500.000 de euro pentru Nemec in decembrie, cand intra in ultimele 6 luni de contract. Acesta ar urma sa se bata la postul de titular cu Gnohere, Alibec fiind cel mai probabil vandut de patronul Stelei in urmatoarea perioada de mercato.

Astfel, dinamovistii sunt pusi in aceeasi situatie ca anul trecut. Sa accepte suma oferita de Becali in decembrie sau sa piarda jucatorul gratis in iunie.