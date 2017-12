Becali, INTERZIS pe noua arena din Ghencea: "Cand era acolo darama tribunele de la terenurile de antrenament" Anuntul lui Lacatus

Echipa lui Becali nu va avea voie pe viitorul stadion Steaua.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Helmuth Duckadam spera ca echipa lui Becali sa profite si ea de noul stadion din Ghencea, construit pentru EURO 2020, insa Lacatus spune ca aceasta situatie este exclusa.



"Cand a plecat din Ghencea a spus ca se simte foarte bine pe Arena Nationala, intreba de ce sa dea bani la Armata. Nu vad cum ar putea sa se intoarca acum. Cand era acolo, incepuse sa darame tribunele de la terenurile de antrenament", a spus Marius Lacatus la Digi.

Duckadam spunea ca nu vede o problema ca echipa lui Becali sa joace in Ghencea, daca CSA nu va promova.



"Eu cred ca peste 2 sau 3 ani vom putea juca in Ghencea. Va fi un stadion nou, cu o capacitate mai mica. Totul este negociabil. Daca CSA nu va promova, nu cred ca va fi vreo echipa care va veni sa joace acolo in afara de noi", spunea Helmuth Duckadam.