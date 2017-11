Becali i-a trimis 500.000 euro lui Hagi pentru un jucator: "Am luat si alea 20%, gata! I-am zis sa fie atent"

Gigi Becali a achitionat si restul de procente pe care Viitorul le detinea din drepturile federative ale lui Dragos Nedelcu. Acesta i-a platit lui Hagi inca 500.000 euro.

Gigi Becali l-a convins pe Hagi sa ii cedeze si restul de 20% din drepturile federative ale lui Dragos Nedelcu, pe care Viitorul le pastrase in momentul cedarii mijlocasului la FCSB. Acesta a dezvaluit ca a platit inca 500.000 de euro.

"Lui Nedelcu i-am atras atentia! I-am zis sa nu mai greseasca. Am si platit 500.000 euro clauza pentru alea 20% procente", a spus Becali dupa CSM Iasi 1-0 FCSB.

In varsta de 20 de ani, Dragos Nedelcu a jucat in 10 meciuri in Liga I pentru stelisti, marcand un gol. El a bifat si doua partide in UEFA Europa League.

Dupa meciul cu Iasi, Nedelcu nu a scapat, insa, de criticile patronului, care a spus ca Dica trebuia sa-l scoata din minutul 15.