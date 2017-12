Becali, acuzat ca l-a DISTRUS pe Golofca: "Are comportament violent fata de unii jucatori!" 

Catalin Golofca este aparat chiar de adversarii de diseara.

Inaintea intalnirii directe dintre Botosani si Steaua, presedintele moldovenilor ii ia apararea lui Golofca, pe care l-a vandut Stelei in vara. Botosani detine in continuare 60% din drepturile pentru Golofca, astfel ca moldovenii ii cer lui Becali sa-l protejeze pe jucator.

Botosani il asteapta din iarna inapoi pe Golofca, iar dupa ultimul meci din Europa, Becali parea gata sa-l cedeze. "Poti sa joci cu Golofca impotriva Milanului in Europa?", spunea Becali. Si Dica parea convins ca jucatorul nu mai are viitor la Steaua, la fel si De Amorim. "Am vrut sa vad daca au valoare sa faca parte din acest lot", a spus Dica. Pe unul l-a schimbat in minutul 40, iar pe celalalt la pauza meciului cu Lugano.



"Noi suntem co-proprietari, eu am obligatia si un interes teribil ca acest copil sa nu se piarda. Golofca, daca joaca jumatate de campionat bine, o sa vina alte echipe dupa el. Domnul Becali are un comportament violent fata de unii jucatori. Golofca nu viziteaza bibliotecile, dar nici nu trece asa des prin discoteci", a spus Iftime, la Digi Sport.