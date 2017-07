Becali a facut o oferta de 1,5 milioane de euro pentru Nemec. Dinamo a refuzat sa il vanda!

Steaua l-a ofertat pe Nemec.

Steaua a transferat mai multi jucatori de valoare in aceasta vara, printre care Budescu, Morais, Teixeira sau Larie. Urmatorul pe lista era Nemec, pentru care Gigi Becali a facut o oferta de 1,5 milioane de euro.

Adi Mutu, managerul lui Dinamo, a recunoscut la Digi ca a avut oferta pe masa de la Gigi Becali:

"Stiti cum este domnul Becali, cand vrea un jucator face o oferta concreta. Noi am avut oferta pe masa dar domnul Negoita a preferat sa spuna pas. Nu am negociat, am refuzat pur si simplu oferta", a spus Mutu.

Steaua l-a transferat de la Dinamo in iarna trecut pe Gnohere, golgheterul de atunci, pentru doar 250.000 de euro, acesta intrand in ultimele 6 luni, lucru ce se poate intampla si cu Nemec in iarna.