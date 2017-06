Atacantul dorit de Dinamo are parte de reclama buna. Branescu i-a fost coleg: "Marcheaza mult, e cinic in fata portii"

Italienii anunta ca Dinamo a demarat negocierile pentru aducerea unui atacant in varsta de 23 de ani legitimat la Juventus. Francesco Margiotta se afla sub contract cu formatia torineza, dar a evoluat in ultimul an in Elvetia, la Lausanne Sport, unde a marcat 8 goluri.

Fost coleg al lui Margiotta la echipa secunda a lui Juventus, Laurentiu Branescu i-a facut o scurta caracterizare acestuia.

"Margiotta a jucat la echipa de tineret a lui Juve. E un al doilea varf, un jucator foarte bun, marcheaza, e foarte cinic.

Italienii sunt greu de integrat in orice tara. Nu le e usor sa se adapteze in alta parte. Asa a fost si cu Ceccarelli si stiu cat i-a fost de greu, dar Margiotta a jucat in Elvetia si stie cum e in afara Italiei", a spus Laurentiu Brănescu, citat de Digisport.

Margiotta este evaluat la 750.000 euro de site-ul de specialitate transfermarkt.de