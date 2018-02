Astra, in PLAYOFF, Botosani e OUT! Cum arata lupta pentru Dinamo, Iasi si Viitorul din ultima etapa

Viitorul a invins dramatic Botosani cu 2-1, dupa reusita fabuloasa a lui Ciobanu din minutul 94!

Viitorul are sanse mari sa ajunga in play-off dupa victoria, 2-1, cu Botosani. Mihai Roman a deschis scorul pentru Botosani la Ovidiu, dintr-un penalty pe care tot el l-a scos. Ianis a egalat pentru Viitorul. Ianis putea sa faca dubla, dar a nimerit bara din lovitura libera.

O rezerva, Ciobanu a dat golul victoriei pentru echipa lui Hagi in prelungirile meciului cu un super sut, iar Botosaniul nu mai are nicio sansa sa ajunga in play-off.

In ultima etapa se vor decide ultimele doua echipe care vor merge in play-off. Cu 41 de puncte, Viitorul e pe patru in campionat, la egalitate cu Astra. Dinamo si Iasi sunt la doua puncte in spate. Iasi - Viitorul si Astra - Dinamo sunt meciurile decisive pentru play-off. Astra e deja calificata in play-off dupa infrangerea moldovenilor.

Rezultate directe

Dinamo - Botosani 0-1

Botosani - Dinamo 00-0



Dinamo - Iasi 2-1

Iasi - Dinamo 2-1

Iasi - Botosani 1-0

Botosani - Iasi 3-3