Viitorul 2-1 Botosani | Campioana en-titre castiga un meci vital pentru Play Off cu un gol fa-bu-los marcat de Ciobanu. Fazele

Viitorul 2-1 Botosani



Fazele meciului



Min 90+3 - GOOOL Viitorul | Reusita senzationala a lui Andrei Ciobanu. Axente a ratat singur cu Ciobotaru, apoi gazdele au plecat pe contraatac! Ianis Hagi i-a pasat in centru lui Ciobanu, care a sutat ca din tun de la 25 de metri direct in vinclu

Min 75 - Accidentare grava pentru Mihai Roman, care a primit o minge in plina figura. Ambulanta a intrat pe gazon!

Min 60 - Ianis Hagi executa fantastic o lovitura libera de la peste 20 de metri, dar mingea izbeste transversala

Min 46 - Schimbare la pauza la Botosani: iese Morutan, intra Golofca

Min 34 - GOOOL Viitorul | Ianis Hagi face o faza frumoasa de unul singur si suteaza cu stangul de la 17 metri, invingandu-l pe Cobrea

Min 9 - GOOOL Botosani | Mihai Roman transforma cu emotii lovitura de la 11 metri. Cojocaru a fost pe minge, dar nu a reusit sa o scoata

Min 8 - Penalty pentru Botosani! De Nooijer intervine neglijent la Mihai Roman, mijlocasul Botosaniului, cade, iar arbitrul da 11 metri

Echipele de start

Viitorul: Cojocaru - Mladen, Tiru, Hodorogea, De Nooijer - Cicaldau, C. Baluta, Ganea - Vina, Hagi, Chitu

Rezerve: Tordai, Ghita, Ciobanu, Matan, Lopes, Gavra, Dumitrescu

FC Botosani: Cobrea - Dumitras, Burca, Miron, Acsinte - Oaida, Tincu - Roman, Achim, Morutan - Golubovic

Rezerve: Pap, Plamada, Axente, Cucu, Ungurusan, Musat, Golofca

Meci INFO

Viitorul este pe locul 7, la un punct in spatele Iasiului, si are meci in ultima etapa chiar impotriva formatiei antrenate de Flavius Stoican.

De cealalta parte, Botosaniul trebuie neaparat sa invinga la Ovidiu pentru a mai spera la Play Off. Echipa lui Costel Enache va avea un meci relativ mai usor in ultima etapa a sezonului regulat, acasa, cu Gaz Metan Medias.

In tur, Botosani s-a impus pe teren propriu cu 1-0, cu golul lui Morutan.