"Nu trebuia sa pierdem!" Prima reactie a dinamovistilor dupa infrangerea cu Botosani

Dinamo 0-1 FC Botosani / Dinamo a pierdut primul meci din acest sezon si se pregateste de duelul cu Bilbao din Europa League.

"Ne asteptam la un meci greu, Botosani e o echipa puternica, si-a pastrat jucatori. Astazi nu trebuia sa pierdem, stiam ca vor incerca sa ne prinda pe contraatac, au benzi rapide, Morutan leaga jocul excelent. Trebuie sa continuam, sa avem moral si sa nu mai primim asa usor gol.



Au avut doua ocazii, golul si apoi o bara. Noi am avut ocazii, puteam sa facem 1/2-0 si sa castigam. Capul sus pentru ca avem nevoie de moral, trebuie sa fim pregatiti pentru ca avem meciuri din 3 in 3 zile.



Nu cred ca voi fi titular cu Bilbao pentru ca nu am facut pregatirea cu echipa, am avut si o problema musculara in urma cu cateva zile care m-a dat peste cap. E clar ca Bilbao e o echipa sudata, stiti politica celor de acolo, au doar jucatori basci, chiar daca si-au schimbat antrenorul, acesta este pe acelasi stil. E clar ca au prima sansa" a spus Paul Anton la Digi Sport.