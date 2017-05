"Am jucat mult mai bine ca Dinamo! Nu cred ca a fost penalty!" Reactia lui Florin Nita dupa derby

Dinamo 2-1 Steaua / Lupta pentru titlu in Liga 1 continua in 3 iar Viitorul va deveni campioana daca isi castiga meciurile!

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Real - Atletico! Miercuri, 21:45 Monaco - Juventus! Joi, 22:00 Celta - Man United!

Dinamo a primit 2 penalty-uri in partida cu Steaua si a reusit sa se impuna in derby pe National Arena. Ultima lovitura de pedeapsa a venit in minutul 95.

"Nu pot sa comentez pana nu vad fazele la televizor. Nu stiu daca a fost penalty, cred ca Willy a bagat alunecare si a luat mingea. Noi am jucat mai bine si am avut ocazii, Dinamo nu prea. La fel ca la meciul cu Viitorul.



Au scazut sansele la titlu dar nu avem ce face, trebuie sa jucam pana in ultima etapa. Nu pot spune ca e Viitorul favorita, Steaua e mereu favorita" a spus Florin Nita la Digi Sport dupa meci.