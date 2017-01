"Am fost la antrenamentul Fiorentinei" Anuntul lui Gica Popescu despre transferul lui Razvan Marin langa Ianis

Fiorentina ar putea avea din 2017 trei romani. Ianis Hagi, Tatarusanu si Razvan Marin de la Viitorul.

Gica Popescu a dezvaluit ca a fost la un antrenament al Fiorentinei, unde a discutat cu oficialii clubului despre Ianis si sansele ca acesta sa prinda prima echipa si a comentat si posibilitatea ca din acest an la Florenta sa ajunga si Razvan Marin.

"Am fost la un antrenament al Fiorentinei, am vorbit si cu directorul general care era acolo si cand eram eu la Lecce. Mi-au spus ca Ianis mai are de lucru, pentru ca diferenta dintre campionatul nostru si ce se joaca in Italia este una considerabila. Are un program specific pe care il face de cand s-a transferat"

"Sunt deja doi romani la Fiorentina, Ianis si Tatarusanu, le-ar fi de mare ajutor sa vina si Razvan Marin, au jucat impreuna si la Viitorul. Dar trebuie sa incerce sa se impuna, sa munceasca, sa lupte sa-si castige locul. Talent are, serios este, ramana sa vina si rezultatele pentru Ianis. Nu se pune problema sa vina imprumut la Viitorul.", a spus Gica Popescu.