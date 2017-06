"Alo, vii la Steaua?!" Raspunsul senzational pe care l-a primit Lacatus de la un jucator pe care l-a vrut la Steaua Armatei

Steaua lui Lacatus vrea un sezon fara probleme in liga a 4-a. Isi propune sa promoveze lejer la primul sezon dupa infiintare.

Steaua Armatei cauta jucatori chiar cu doua divizii mai sus. L-a ofertat pe Hintascu, portar imprumutat in ultimul sezon de Hagi la Foresta Suceava. Goalkeeperul a refuzat insa pentru ca viata in Bucuresti e prea scumpa. :)

"Marius Lacatus m-a sunat sa-mi propuna sa merg la Bucuresti. A facut rost de numarul meu de la Gica Hagi. Mai am contract cu Viitorul pana in vara anului viitor. Nu prea ma atrage ideea de a pleca in Bucuresti, mai ales in conditiile in care bugetul Stelei nu va fi unul foarte mare la inceut. Am mai stat un an in Bucuresti in sezonul in care am reusit promovarea cu FC Voluntari si stiu ce greu e sa te descurci acolo cu bani putini. Am mai primit oferte vara asta, dar cel mai mult mi-as dori sa se rezolve problemele de la Foresta si sa pot sa raman la Suceava", a spus Hintascu pentru Monitorul de Suceava.

In aceasta vara, Steaua lui Becali a transferat si ea un portar de la Foresta, pe pustiul Toma Niga.