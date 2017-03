Al doilea fotbalist dat afara de Craiova in plin Play Off. Reactia dura a jucatorului: "Antrenorule, fii barbat"

CSU Craiova s-a mai despartit de un fotbalist care a fost titular in prima parte a sezonului. Motivul, acelasi ca si in cazul lui Acka: refuzul de a-si prelungi intelegerea scadenta in vara.

CSU Craiova a decis sa inceteze relatiile contractuale cu mijlocasul brazilian Madson, dupa 3 ani in care acesta a imbracat tricoul formatiei oltene.

Madson, care fusese trimis la echipa secunda "la pachet" cu Acka si Kay, a devenit astfel jucator liber de contract.

In urma cu doar cateva zile, Madson lansase un atac la adresa celor de la club.

"Stau si ma uit la situatie, esti trimis la echipa a doua... ma intreb si eu care este explicatia. Nu ti se raspunde, nu te respecta, dar voi sa-i respecti. Antrenorul, fii barbat, nu copil! Cand am jucat contra lui Dinamo, tu stiai ca nu eram apt. Am vrut sa ajut echipa. Am avut ruptura si am stat trei luni, iar tu nici nu ai venit sa-ti ceri scuze.

Am dat totul pentru acesta echipa si nu am facut-o pentru bani, pentru ca am mai avut oferte. Am respectat, dar nu am fost respectat. Presedintele mi-a spus ca imi va termina cariera. Patronul a spus la televizor lucruri care m-au deranjat. A uitat ca anumiti jucatori erau cu salariile la zi, iar altii nu primisera nimic de doua luni. Si asa eu am jucat!

La meciul cu Voluntari, cand am batut cu 5-0, tu, antrenorule, ai dat mana cu cei care au jucat, dar la cei de pe banca nici nu te-ai uitat. Cine trebuie sa-si ceara scuze, eu?", a scris Madson pe Facebook.