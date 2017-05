ADIO STEAUA! Ce se intampla cu Nemec de la Dinamo dupa finalul sezonului

Adam Nemec e cel mai important jucator ofensiv al lui Contra in acest sezon. Slovacul si-ar dori insa un transfer in vara. Isi doreste sa joace din nou intr-un campionat imporant din Vest.

Steaua nu e printre optiunile sale, desi Becali anunta ca e gata sa dea un milion pentru a-l transfera imediat dupa deschiderea perioadei de achizitii.

Gazeta Sporturilor scrie ca varful are o propunere din Germania, de la Hannover. Nemtii sunt aproape de revenirea in Bundesliga, iar Nemec e incantat de posibilitatea revenirii in tara unde a mai jucat pentru Kaiserslautern, Aue, Ingolstadt si Union Berlin. Nemec si-ar fi dorit si anul trecut sa prinda echipa in Germania, dar n-a gasit un club pe placul sau. Nemec castiga acum la Dinamo 11 000 de euro pe luna. In acest sezon, atacantul a strans 10 goluri si a dat 3 pase decisive.