ADIO Arena Nationala? LPF vrea sa inchirieze un alt stadion: nu a mai fost folosit din 2009

Stadionul Cotroceni ar putea reintra in circuitul competitional.

Daniel Zamfir, preşedintele Comisiei Economică, Industrii şi Servicii din Senat, a declarat ca a avut o discutie cu Gino Iorgulescu, presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, iar acesta s-a aratat interesat de preluarea arenei.



"Ei il pot prelua si pot organiza meciuri aici, ca sa nu mai inchirieze Arena Nationala de 50.000 de locuri, aici sunt 17.000 de locuri. Asta mi-a spus Gino Iorgulescu de dimineata. Nu au facut o adresa oficiala, am discutat telefonic, dar a spus clar ca vor să preia terenul de fotbal si centrul de recuperare", a declarat Zamfir.

Daniel Zamfir si George Cosac, presedintele Federatiei Romane de Tenis, au fost prezenti la Arenele BNR pentru a discuta cu guvernatorul Mugur Isarescu despre baza sportiva.

In 2009, FC National a fost evacuata din cauza datoriilor de aproximativ 300.000 de euro catre BNR, care a lasat stadionul in paragina acum. In 2011, arena a gazduit un campionat national de oina.