A plecat "Motoreta", a venit "Tractorasul". Ultimul transfer al Stelei e laudat: "E peste concurenta"

Bucurati-va de fotbal! Marti, 14 februarie, 21:45 PSG - Barcelona live la PRO TV! Joi, 16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Ultimul transfer al Stelei ar putea incepe meciul din aceasta seara, cu FC Voluntari, din postura de rezerva. Marian Pleasca a semnat in aceasta saptamana cu formatia ros-albastra.

Daca in acest moment, Pleasca nu este vazut ca favorit pentru postul de fundas stanga in fata lui Momcilovic, acesta ar putea deveni prima varianta atunci cand va fi la 100% din capacitatea fizica. O spune fostul presedinte al Pandurilor, Narcis Raducan.

Raducan este de parere ca Steaua a facut o mutare excelenta prin aducerea lui Pleasca, despre care spune ca este un "tractoras".

"Ii spuneam Tractorasul, il gratulam asa pentru ca are calitati fizice extraordinare. Foarte bun unu contra unu pe faza defensiva, are viteza buna, e un jucator bun, dar are si parti vulnerabile, pentru ca are inconstanta in evolutii. A avut si probleme musculare, asta si poate pentru ca a fortat revenirea”, a declarat Narcis Raducan la Digisport.

Fostul presedinte al gorjenilor este sigur ca Pleasca se va impune la Steaua in curand si crede ca "este peste tot ce are Reghecampf in acest moment".

"Cu o pregatire buna si daca va juca meci de meci, este peste tot ce are Steaua in acest moment pe postul acela", a adaugat Raducan.