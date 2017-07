A picat si transferul neamtului: "Nu mai e in vizorul nostru!" Dica anunta schimbari in primul 11 la returul cu Plzen, Budescu OUT

Dica l-a urmarit in mai multe partide pe neamtul Tim Heubach, dar interesul Stelei nu mai este de actualitate.

FCSB va ramane asadar cu problema fundasului central la returul cu Viktoria Plzen. Antrenorul Stelei anunta mai multe schimbari in primul 11.

"Nu l-am luat pe acel fundas, l-am urmarit, este adevarat, dar nu s-a facut nimic si nu mai este in vizorul nostru."

"Vor fi schimbari in echipa, iar in functie randamentul pe care-l vor da la meciul de maine ma voi hotari si asupra jucatorilor pe care urmeaza sa-i folosesc in returul cu Plzen”, a spus Dica.

Budescu nu va fi pe teren la Plzen, din cauza accidentarii din meciul tur.

"Budescu a evoluat foarte bine de cand a venit la noi, va fi o pierdere importanta pentru noi, dar eu sper ca cine o sa il inlocuiasca sa o faca foarte bine.", a mai spus Dica.

Steaua o intalneste duminica pe Craiova, de la ora 21:00.