A ajuns si acolo :) Globetrotterul Astafei bifeaza o noua tara, dupa ce a jucat si in Malaezia si a dat probe in Norvegia! Unde a semnat

Victoras Astafei va juca in liga a doua din Croatia.

Mijlocasul Victoras Astafei si-a reziliat in aceasta iarna contractul cu Sepsi OSK si a semnat cu echipa croata HNK Gorica, din liga a doua.

In varsta de 30 de ani, Astafei a dat probe de joc la echipa norvegiana de liga secunda FK Jerv, dar nu a ramas acolo. El s-a hotarat in cele din urma sa mearga in Croatia.

Astafei a semnat pe un an si jumatate cu HNK Gorica.

Gorica este la doua puncte de liderul Dinamo Zagreb II, care nu are, insa, drept de promovare. Gorica se bate cu Dugopojle si Sesvete pentru promovare.

"Ma bucur ca am semnat cu Gorica, pentru ca imi doream mult inca o experienta in strainatate, mai ales intr-o tara atat de frumoasa si aproape de Romania", a spus Astafei, citat de Gazeta Sporturilor.