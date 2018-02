5 echipe pe 3 locuri! Astra are nevoie de 1 punct, dar are meciuri infernale! Avantajul pe care il are Dinamo! Calculele pentru ultimele locuri de playoff

Toate echipele care mai spera la playoff vor juca intre ele in ultimele 2 etape din sezonul regulat!

Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Mihai Stoica vine la PRO X, azi, ora 22:00

Ajunsa pe loc de playoff dupa victoria cu 4-3 de la Chiajna, Dinamo nu poate sta linistita deloc. Are, alaturi de Astra, cel mai program in ultimele 2 etape astfel ca Vasile Miriuta nu are cum sa stea linistit. Chiar daca invinge in marele derby cu Steaua, Dinamo inca ar putea rata playoff-ul!

"Totul se decide in ultima etapa cand jucam cu Astra, chiar daca o batem pe FCSB" a spus Vasile Miriuta dupa partida cu Concordia de luni seara. Avantajul celor de la Dinamo este ca Astra ar putea avea deja locul asigurat in playoff la ora la care se va disputa meciul direct. Echipa lui Edi Iordanescu are nevoie de doar 1 punct in partida cu CFR Cluj pentru a fi in playoff. In cazul in care obtine 1 punct la Cluj, Astra ar putea fi cel mult egalata de catre Poli Iasi si Botosani, in timp ce Viitorul ar fi out din calcule. Intr-un clasament in 3, Poli Iasi sta cel mai bine (8 puncte, 5-3 golaveraj), apoi Astra (7 puncte, 5-3) si ultima Botosani (1 punct, 5-9). Fie s-ar califica in playoff toate 3, fie primele 2 alaturi de Dinamo in functie de rezultatele acestora.

Invinsa la Iasi, Botosani este singura echipa care depinde de jocul rezultatelor pentru a ajunge in playoff, nefiind sigura de locul 6 nici cu 2 victorii. In schimb, Poli Iasi depinde numai de ea, o victorie cu Viitorul ducand-o la 1 punct peste campioana en-titre.

Pentru Viitorul situatia este mai simpla - 2 victorii o duc in playoff, insa la fel si 4 puncte, indiferent cu care dintre Poli Iasi sau Botosani va castiga. Mai putine puncte duc echipa lui Hagi la mana rezultatelor celorlalte echipe.

Astra (41 puncte)

Etapa 25: CFR (deplasare)

Etapa 26: Dinamo (acasa)

Viitorul (38 puncte)

Etapa 25: Botosani (acasa)

Etapa 26: CSM Iasi (deplasare)

Dinamo (38 puncte)

Etapa 25: FCSB (acasa)

Etapa 26: Astra (deplasare)

CSM Iasi (36 puncte)

Etapa 25: ACS Poli Timisoara (deplasare)

Etapa 26: Viitorul (acasa)

Botosani (36 puncte)

Etapa 25: Viitorul (deplasare)

Etapa 26: Gaz Metan (acasa)