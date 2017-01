3 jucatori s-au remarcat insa Reghe are 2 probleme mari de rezolvat. CONCLUZII dupa Steaua 0-2 Qarabag

Steaua a pierdut primul meci al anului. Trei jucatori s-au remarcat insa Steaua are probleme in defensiva si ii lipseste un pasator.

Steaua a fost invinsa in primul meci al anului, amicalul cu azerii de la Qarabag, scor 0-2. Reghecampf a folosit o prima echipa apropiata de formula de start, singurele improvizatii fiind Momcilovic fundas central si Mihalcea titular in spatele varfului.

Alibec a debutat si el, jucand primele 45 de minute, insa nu a avut nicio ocazie mare de gol. In a doua repriza, Reghecampf a bagat o prima echipa total diferita, cu Ontel titular, Tudorie fundas central si Filip pe stanga, revenit pe teren dupa 8 luni.

Iata 5 concluzii dupa primul meci al Stelei din 2017:

1. probleme in aparare

Principalele probleme ale Stelei au fost in defensiva, acolo unde Enache a fost extrem de onfensiv insa a lasat goluri mari in aparare pe dreapta, Tamas si Tosca s-au intrecut in gafe si momente in care au fost depasiti usor, singurul care a jucat bine a fost Momcilovic, folosit fundas central langa Tamas.

In repriza a doua au intrat Simion, Tudorie, Moke si Filip, primii doi fiind foarte slabi, in timp ce Moke a fost cel mai bun jucator de pe teren.

CONCLUZIE: In mod normal, Steaua ar trebui sa joace in formula Enache, Moke, Momcilovic, Filip, daca ne luam dupa evolutia din acest meci, insa e greu de crezut ca Tamas va fi scos din echipa, chiar daca gafeaza des.

2. Nu au pasator la mijloc

O alta problema a Stelei a fost la mijlocul terenului, acolo unde Alibec, Ontel si Mario Mihai, atacantii folositi de Steaua, nu au avut deloc mingi. Nici de pe extreme nu au venit foarte multe baloane, insa e clar ca Steaua are nevoie de un pasator. Mihalcea nu a atins mingea in prima repriza, in timp ce Boldrin a mai incercat cate ceva in repriza a doua, insa nu a avut cu cine.

CONCLUZIA: Boldrin ramane in continuare principalul pasator al Stelei.

3. Nu are banca

O alta problema a Stelei o reprezinta faptul ca Reghecampf nu are dubluri de aceeasi valoare cu titularii pe mai multe posturi. Pe postul de fundas dreapta Enache nu are concurenta, in timp ce la mijlocul terenului nu au cine sa ii inlocuiasca pe Boldrin si De Amorim.

De altfel, din echipa intrat dupa pauza, doar Boldrin s-a remarcat, Jakolis, Man si Ontel fiind inexistenti.

CONCLUZIA: Steaua mai e angrenata in campionat si mai are de jucat o semifinala de Cupa Ligii, insa lotul pare destul de subtire. Dintre rezerve, doar Moke s-a ridicat la nivelul titularilor.

4. Doar trei remarcati din doua echipe folosite

Desi a fost primul amical al anului, dupa o perioada de incarcare, Steaua a avut si cateva reusite. Nita a avut cateva interventii bune, inclusiv din pozitie de 1 la 1 cu adversarul, Moke a fost cel mai bun jucator de pe teren in repriza a doua, ducand in spate apararea in care a facut cuplu cu Tudorie, in timp ce in atac singurele reusite le-a avut De Amorim, care a scos mai mereu om din joc prin dribling, insa pare uneori ca e prea individualist.

CONCLUZIA: Alibec pare ca mai are nevoie de timp de acomodare cu mijlocasii Stelei, neavand prea multe mingi in prima repriza. Steaua asteapta si intrarea lui Gnohere in joc.

5. Mai multe solutii in defensiva

Singura veste buna dupa primul amical al Stelei, pierdut cu 2-0, e ca Reghecampf are mai multe optiuni in aparare, odata cu revenirea lui Filip. Acesta a fost folosit fundas stanga in repriza a doua, fiind postul sau de baza, si a avut o evolutie decenta, dupa 8 luni de pauza.

Reghecampf l-a folosit pe Tosca fundas dreapta si pe Momcilovic in centru, ultimul avand o evolutie buna. In acest moment, Steaua are patru variante de fundas central, Tamas, Tosca, Momcilovic si Moke, si trei variante de fundas stanga, Tosca, Momcilovic si Filip.

Cea mai mare problema e pe dreapta, unde Enache are un aport defensiv slab, iar rezerva sa, Simion, a fost depasit usor la golul 2.