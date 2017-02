Sandu Lungu da cusca pe DANS. Superanunt: ce va face Muntele Bihorului in 2017

Sandu Lungu, unul dintre cei mai cunoscuti luptatori de MMA din Romania, va fi al doilea concurent al noului show de dans de la ProTV, in care 12 perechi formate din celebritati si dansatori profesionisti, se vor intrece.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 14 februarie, 21:45 PSG - Barcelona live la PRO TV! Joi, 16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Sandu Lungu da testul de rezistenta si la dans. In aceasta primavara, luptatorul va fi unul dintre concurentii noului show de dans de la ProTV.

"Cred ca participarea mea la un show de dans va fi un soc, pentru ca eu am evitat intotdeauna dansurile, pana si la nunti sau la petreceri. Dar de ceea ce mi-a fost frica, n-am scapat. Nu stiu cum vor vedea oamenii lucrul acesta, ma gandesc ca va fi putin ciudat. Ditamai bestia sa danseze! Va fi o provocare uriasa pentru mine. Am cerut pareri si toata lumea m-a incurajat sa fac acest pas si, pana la urma, e altceva, e ceva ce nu am mai facut si atunci...de ce nu?! Nu ma astept sa fiu cel mai bun, un dansator extraordinar, dar promit ca o sa dau tot ce pot. O sa ma concentrez, o sa exersez si o sa progresez catre rezultatul dorit. Eu practic un sport dur, iar aici este nevoie de mutla finete si delicatete. Vom vedea in curand daca voi avea aceste calitati", a spus Sandu Lungu.

Sandu Lungu, poreclit si Muntele Bihorului, este unul dintre cei mai cunoscuti luptatori de MMA din Romania. Cu o cariera bogata, fost practicant de judo, sport in care a fost si campion mondial, Sandu Lungu a luptat si in Pride.