Putini s-ar fi asteptat la asa ceva! Care este jucatorul URIAS care a absolvit Masterul in Administrarea Afacerilor

Giorgio Chiellini a jucat in 22 de partide pentru Juventus in acest sezon, insa tot a gasit timp sa absolve Masterul in Administrarea Afacerilor de la Universitatea din Torino.

Jucatorul de 32 de ani si-a prezentat dizertatia cu titlul: "Modelul de afaceri al clubului de fotbal Juventus in context international". Avand in vedere ca apartine de echipa din 2005, italianul a avut prilejul sa afle totul pentru a-si realiza dizertatia.

Chiellini a scris pe Twitter: "Pana la capat. Acesta a fost motto-ul care m-a acompaniat pe teren. M-a sprijinit si in toti acesti ani cu cartile. Sunt fericit sa primesc diploma!"