Gica Hagi a plecat de urgenta in Italia! Antrenorul Viitorului va discuta cu sefii Fiorentinei despre situatia lui Ianis

Gica Hagi a plecat de urgenta in Italia. Antrenorul Viitorului s-a dus la Firenze pentru a lamuri situatia fiului sau.

Gica Hagi a plecat luni in Italia, acesta fiind si motivul pentru care "Regele" nu a fost prezent la Gala Fotbalului Romanesc, informeaza DigiSport. Hagi intentioneaza sa aiba o discutie cu conducerea Fiorentinei in ceea ce priveste viitorul lui Ianis.

Hagi jr nu a prins niciun minut in acest sezon pentru echipa mare a Fiorentinei in ciuda faptului ca a fost laudat dupa perioada de pregatire din vara. Fiorentina vrea sa-l cedeze, iar Pescara si-a manifestat interesul pentru un imprumut. Gica Hagi a declarat insa ca fiul sau nu va juca in Serie B sau in orice alta divizie secunda.

O revenire la Viitorul ar fi putea reprezenta o solutie de moment pentru relansarea lui Ianis.