DEZASTRU! Ce s-a intamplat in ultimele minute ale meciului lui Napoli cu SPAL

Atacantul lui Napoli traieste o drama.

Milik traieste o noua drama la Napoli. Dupa ce a asteptat aproape un an sa isi revina dupa ruptura de ligamente, atacantul polonez s-a accidentat iar si pronosticul medicului este unul sumbru.

Milik si-a rupt ligamentele in octombrie 2016 si a inceput sa revina treptat pe teren din martie anul acesta, insa minutele sale au fost destul de putine.

Sezonul acesta, Napoli a inceput sa il foloseasca din ce in ce mai des, insa in partida de ieri cu SPAL, castigata de Napoli cu 3-2, s-a reaccidentat la genunchi. Milik a fost schimbat in minutul 89, iar prima rezonanta magnetica indica o noua ruptura de ligamente!