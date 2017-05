O alta romanca a fost adusa de Buducnost in locul Cristinei Neagu! Cu cine a semnat campioana din Muntenegru

Cristina Laslo (21 ani), noua stea in ascensiune a handbalului romanesc, va juca pentru urmatoarele trei sezoane la Buducnost Podgorica. „U” Cluj, clubul muntenegrean si tanara handbalista au parafat actele cu ocazia Final Four-ului de saptamana trecuta de la Budapesta.

Sambata, 19:00, Special: Dam titlul in Romania! TOT ce se intampla inainte, in timpul si dupa etapa care decide campionatul! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Miercuri, 21:45 Atletico - Real! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro

Buducnost s-a despartit la finalul acestui sezon de Cristina Neagu, care a semnat cu CSM Bucuresti, si de alte cateva jucatoare experimentate, dar Laslo se va alatura unui proiect ambitios cu multe jucatoare tinere si talentate, din aceeasi generatie ca si ea.

"Eram in discutii avansate cu cei de la Buducnost din aceasta primavara. Nu am ales aceasta echipa pentru bani sau pentru conditii, pentru ca, sincer, inca nu stiu exact la ce sa ma astept din acest punct de vedere, voi putea compara conditiile cu cele din Romania doar dupa ce ajung acolo. Am mai avut si alte oferte, insa la Buducnost am simtit ca imi este locul. Si am ales sa merg acolo datorita echipei, profesionalismului lor si spiritului lor de lupta.

Scheletul pentru noua echipa se va forma pe jucatoare din generatia ’96-’97, vor fi multe jucatoare tinere si din acest motiv am batut palma cu ei, faptul ca pot evolua alaturi de doi antrenori foarte buni si de jucatoare de varsta mea. Avem mult de munca si vom vedea daca putem deveni revelatia si senzatia Ligii Campionilor in sezoanele viitoare. Contractul este pe 3 ani, sunt fericita pentru acest pas si abia astept noul sezon. Poate unii fani din Romania se vor intreba de ce nu am acceptat o oferta din tara, poate de la CSM Bucuresti, dar voiam sa traiesc o experienta in strainatate si e important ca acolo lotul e tanar si ca exista acest proiect pe termen lung. Nu va pot spune daca, ce si cat am vorbit cu Cristina Neagu si daca sfatul ei a contat in decizia mea, pentru ca e chestie personala", a declarat Laslo pentru Sport.ro.