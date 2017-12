"Mi-e greu sa vorbesc... Nu stiu ce s-a intamplat!" Singura jucatoare a Romaniei care a acceptat sa dea declaratii dupa infrangerea SOC cu Cehia

O singura jucatoare a nationalei Romaniei a acceptat sa vorbeasca dupa infrangerea cu Cehia.



"Mi-e foarte greu sa-mi gasesc cuvintele. Ne-am dorit extrem de mult sa castigam, dar rezultatul n-a fost de partea noastra. Nu stiu ce s-a intamplat, poate ca dorinta a fost prea mare. Am luat foarte in serios echipa Cehiei, stiam ca nu trebuie s-o subestimam" a spus Cynthia Tomescu la Telekom Sport.

Romania a pierdut in fata Cehiei in optimile Campionatului Mondial de handbal cu 27-28 dupa ce a condus cu 17-14 la pauza.