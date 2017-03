De acum e totul pentru Liga! CSM Bucuresti a devenit matematic campioana Romaniei pentru a treia oara la rand

CSM Bucuresti si-a asigurat matematic cel de-al treilea titlu consecutiv la handbal feminin. Formatia bucuresteana, detinatoare si a trofeului Ligii Campionilor, a trecut la pas de Magura Cisnadie, scor 30-21.

CSM Bucuresti si-a asigurat titlul in Liga Nationala cu patru etape inaintea finalului de sezon. Formatia din capitala a acumulat 14 puncte peste principala urmaritoare, Dunarea Braila, devenind astfel matematic campioana a tarii.

Cu jucatoare tinere in teren, CSM Bucuresti s-a impus cu 30-21 la Cisnadie, dupa ce la pauza a condus cu 18-12. Aurelian Rosca a mizat in aceasta partida pe handbaliste precum Bianca Bazaliu ori Elena Dache.

CSM Bucuresti a inregistrat o singura infrangere in acest sezon, chiar impotriva Brailei: 27-30.

Pentru CSM, prioritatea este in aceasta primavara parcursul in Liga Campionilor. Echipa bucuresteana va intalni Ferencvaros in sferturile competitiei.