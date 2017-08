A Year To Remember. CSM Bucuresti a devenit Dream Team-ul handbalului feminin. E suficient pentru a defila in Liga Campionilor?

Daca anul trecut fanii handbalului din Romania se uitau cu jind la lotul de cinci stele al Gyor-ului, cu Amorim, Mork, Gorbicz, Groot sau Broch, la inceputul noului sezon se pare ca CSM Bucuresti a preluat titlul de Dream Team si pare favorita clara la castigarea Ligii Campionilor.

Daca "tigroaicele" le-au pierdut in aceasta vara pe Cristina Varzaru, Aurelia Bradeanu (ambele retrase din activitate), Carmen Martin, Linnea Torsterson (ambele Nice Handball), Simone Bohme (Siofok KC), Cristina Nan (Dunarea Braila) si Elena Dache (imprumutata Rapid), in schimb, sosirile au fost multe si spectaculoase. Cu echipa Primariei Bucuresti au semnat Cristina Neagu (Buducnost), Amanda Kurtovic (Larvik), Marit Malm Frafjord (Larvik), Nathalia Hagman (Nykobing Falster), Aneta Udristoiu (Dunarea Braila), Sabina Jacobsen (Midtjylland) si Helle Thomsen (antrenor, selectioner Olanda).

Pare o echipa construita din orgoliu, dupa comportarea sub asteptari de la Final Four-ul din luna mai, cand s-a reusit totusi castigarea medaliei de bronz. Lotul este unul echilibrat pe toate posturile si mult mai puternic decat cel din sezonul trecut, iar sosirea lui Neagu langa Gullden nu poate decat sa le dea insomnii rivalelor, desi se pare ca Cristina are inca probleme medicale destul de serioase si s-ar putea sa nu fie in plenitudinea fortelor si sa nu evolueaze in majoritatea meciurilor CSM-ului. Probabil va fi un an destul de greu pentru romancele din lot (in afara de Neagu), care vor prinde destul de putine minute, in conditiile in care concurentele pe post par mai tinere si mai valoroase. In aceste conditii, nucleul echipei nationale va fi format tot din sportive de la echipele de provincie. Evolutia viitoare si inchegarea rapida a relatiilor de joc depinde si de abilitatea noului tehnician, Helle Thomsen (care, in 2014 si 2016, a ajuns pe podiumul a doua Campionate Europene, cu doua echipe nationale diferite, Suedia si Olanda), de a mentine motivate, sanatoase si cu meciuri in picioare toate vedetele din lot.

In privinta principalelor contracandidate la castigarea Ligii Campionilor, acestea raman in mare parte aceleasi ca in sezonul trecut, cu mentiunea ca CSM si Gyor par mult prea puternice pentru celelalte echipe. Gyor a avut o campanie de transferuri decenta, dar nu spectaculoasa, dupa ce le-a inregimentat pe Anne Mette Hansen (Copenhaga), Stine Bredal Oftedal (Issy-Paris Hand), Anja Alrhaus (Vardar) si Csenge Fodor (Academia Nationala Maghiara de Handbal). In schimb, marea pierdere este pivotul Heidi Loke (Storhamar), alaturi de ea plecand si cateva jucatoare de plan secund (Elghaoui, Toth, Harsfalvi, Korsos, Lakatos si Planeta). Vardar Skopje a semnat cu Dragana Cvijić (Buducnost), Jovana Sazdovska (CS Cisnadie), Mirjeta Bajramoska (Krim) si Polina Kuznetsova (Kuban Krasnodar), in timp ce plecarile au fost mai sonore - Anja Althaus (Gyor), Sanja Damnjanovic (Siofok), Tamara Mavsar (Krim), Camilla Herrem (Sola), Mayssa Pessoa (Rostov-Don) si Diana Ilyina (Dunarea Braila). In sfarsit, pentru locul al patrulea in Final Four par sa se bata Buducnost (cu un lot mai tanar, format preponderent din jucatoare muntenegrene, dupa ce le-a pierdut pe Neagu, Bulatovic, Pavicevic, Cvijic, Irman si Achruk si singurul transfer notabil este Cristina Laszlo), Rostov-Don, Krim Ljubljana, Ferencvaros si Brest, soarta fiecareia depinzand in mare masura de norocul la urne si culoarul prins.

Lotul lui CSM Bucuresti pentru sezonul 2017-2018

Portari: Paula Ungureanu (Romania) – 37 ani / Jelena Grubisic (Croatia) – 30 ani / Alina Iordache (Romania) – 35 ani

Extreme stanga: Majda Mehmedovic (Muntenegru) – 27 ani / Iulia Curea (Romania) – 35 ani

Extreme dreapta: Nathalie Hagman (Suedia) – 26 ani / Aneta Udristoiu (Romania) – 28 ani

Pivoti: Marit Malm Frafjord (Norvegia) – 31 ani / Oana Manea (Romania) – 32 ani / Anastasia Lobach (Belarus) – 30 ani

Interi stanga: Cristina Neagu (Romania) – 28 ani / Sabina Jacobsen (Suedia) – 28 ani / Bianca Bazaliu (Romania) – 20 ani

Coordonatori: Isabelle Gullden (Suedia) – 28 ani / Gnonsiane Niombla (Franta) – 27 ani

Interi dreapta: Amanda Kurtovic (Norvegia) – 26 de ani / Line Jorgensen (Danemarca) – 27 ani / Camille Ayglon-Saurina (Franta) – 32 ani

Antrenor - Helle Thomsen (Danemarca) – 46 ani

Echipa tip pentru sezonul urmator: Grubisic (P) - Mehmedovic (ES), Neagu (IS), Gullden (CO), Frafjord (PV), Kurtovic (ID), Hagman (ED