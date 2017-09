Momentul asteptat de toata lumea! Cum au reactionat Neymar si Cavani la golurile marcate cu Bayern! FOTO

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Joi, 20:00, Lugano - Steaua!

PSG a invins Bayern cu 3-0 si demonstreaza ca banii pot aduce fericirea in fotbal.

Neymar si Cavani au atras toata atentia, in urma telenovelei pornite la partida cu Lyon de acum o saptamana si jumatate.

Cavani a marcat primul, in minutul 31, cu un sut superb din afara careului. Neymar a mers la el si l-a imbratisat, semn ca cei doi au trecut peste momentul conflictului de la penalty-ul cu Lyon.

Uruguayanul i-a intors gestul la reusita de 3-0 a lui Neymar, din minutul 63.

Edinson Cavani & Neymar Jr. celebrating the goal against Bayern Munchen yesterday ????????????????????❤️???? #EdinsonCavani #NeymarJr pic.twitter.com/JNHSSTZFWR

Neymar and Cavani don't seem very close friends #PSGFCB #PSGBayern pic.twitter.com/V7UTYPdlHH