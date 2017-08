Marea DRAMA a perioadei de transferuri! Omul de 80 de milioane NU PLEACA. Anutul lui Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang nu va ajunge nici la City, nici la Milan sau Real in aceasta vara.

Chiar daca Borussia anuntase ca e gata sa-l lase sa plece, iar jucatorul si-a exprimat in mai multe randuri dorinta de a incerca o noua experienta intr-un alt campionat, Aubameyang nu se muta vara asta de la Dortmund.

Niciunul dintre cluburile interesate nu s-a inteles cu BVB pentru un transfer. Dortmund a cerut 80 de milioane de euro, cu 20 peste cea mai buna propunere primita. Milan a facut cea mai consistenta oferta, 60 de milioane de euro, si n-a parut ca vrea sa se apropie de pretul cerut de Borussia.

"Niciunul dintre cluburile care m-au vrut vara asta n-a putut sa faca transferul, asa ca voi ramane la Dortmund", a confirmat gabonezul.

Aubameyang, golgeter sezonul trecut in Bundesliga (31 de goluri marcate), a inceput in forta sezonul. Atacantul de 28 de ani a marcat in Supercupa Germaniei, contra lui Bayern. Dortmund n-a putut sa castige trofeul. Dupa 2-2 in timpul regulamentar, campioana s-a impus la penalty-uri.