FABULOS! Bayern si-a ales antrenorul pentru sezonul viitor! Inlocuitorul lui Ancelotti va intra direct in istorie

Bayern va avea un antrenor mai tanar decat vedetele echipei, Ribery si Robben.

Inceputul dezamagitor de sezon al celor de la Bayern Munchen a pus presiune pe Carlo Ancelotti, sefii clubului considerand ca echipa a regresat de la venirea italianului. Desi are contract pana in 2019, Ancelotti ar urma sa se desparta de Bayern vara viitoare, campioana Germaniei alegand deja inlocuitorul: Julian Nagelsmann.

Cel mai tanar antrenor din istoria Bundesligii (avea 28 de ani in 2016 cand a preluat-o pe Hoffenheim) este neinvins in fata lui Bayern atat in duelurile la seniori, cat si pe vremea cand antrena la juniori! Nagelsmann a preluat-o pe Hoffenheim intr-o situatie dificila si a dus-o pana in playoff-ul Ligii Campionilor de unde a fost eliminata de Liverpool.

Nagelsmann ar deveni si cel mai tanar antrenor din istoria lui Bayern. El a spus dupa victoria cu 2-0 a lui Hoffenheim in fata lui Bayern ca viseaza sa o antreneze pe viitor si a dezvaluit ca familia lui se va muta la Munchen, lucru care a amplificat speculatiile.

"Bayern a avut mereu un rol proeminent in visele mele. Am trait in Munchen multi ani. Sunt foarte, foarte fericit cu viata mea. Bayern Munchen m-ar face si mai fericit dar fericirea mea nu depinde de Bayern" a declarat Nagelsmann.