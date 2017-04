Cea mai bizara imagine din weekend! Un jucator de la Mainz s-a racorit de tot la marginea terenului :) VIDEO

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United!

Giulio Donati a fost protagonistul unui moment bizar la marginea terenului, in timp ce primea indicatii din partea antrenorului Martin Schmidt.

Fundasul italian s-a hidratat in felul lui inainte de startul reprizei secunde - si-a turnat apa in sort.

Mainz's Giulio Donati taking the phrase "take water on" to different levels...???? #BTEFS pic.twitter.com/0tTGHRmN2p